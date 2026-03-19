Mundo - 19/3/26 - 10:37 AM

Secretario del Tesoro prevé cambio lento de régimen en Cuba

La Casa Blanca ha criticado la desinformación sobre el manejo de la situación con Cuba.

 

Por: Nueva York/EFE -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó este jueves un proceso de cambio de régimen "a cámara lenta" en Cuba.

"Con Maduro fuera Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta", afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.

La Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times según el cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

"La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados", declaró Rubio en redes sociales sobre el reportaje.

Bessent también se refirió hoy en la entrevista al papel de Irán, al que calificó como un "horrible patrocinador del terrorismo global", asegurando que su capacidad militar está "degradada" y que Teherán ha perdido su facultad para "proyectar poder" en la región y el mundo.

Respecto al conflicto en Europa del Este, el secretario mostró optimismo sobre una resolución a corto o medio plazo: "En algún momento, lo de Rusia y Ucrania se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo".

Cuba se encuentra en medio de una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional. 

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