Mundo - 26/3/26 - 11:14 AM

Teherán dispuesto a autorizar paso de España por el estrecho de Ormuz

Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional.

 

Por: Madrid/EFE -

La embajada de Irán en España afirmó que la República Islámica es receptiva a “cualquier solicitud” procedente de Madrid para cruzar el estrecho de Ormuz, al considerar a España un país “comprometido con el derecho internacional”.

Este anuncio, publicado en la cuenta oficial de la embajada en X, se produce en un escenario de alta tensión en la región y de restricciones al tránsito marítimo en esta vía estratégica.

“Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid”, señaló la legación diplomática junto al hashtag #EstrechoDeOrmuz y un gráfico de la zona.

Desde el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Teherán mantiene un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó el 12 de marzo que el estrecho “debe permanecer cerrado”, y las autoridades han aplicado un “cierre inteligente”, que solo permite el paso de buques autorizados.

En esa línea, el Ministerio de Exteriores de Irán reiteró que los barcos que deseen atravesar Ormuz deben coordinarse con el Gobierno iraní, mientras que el comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria recalcó que todo navío debe solicitar permiso a Irán.

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Al mismo tiempo, la misión de Irán ante la ONU afirmó que los buques “no hostiles”, que no participen ni apoyen actos de agresión y que cumplan con las normas de seguridad, pueden transitar de forma “segura” por el estrecho de Ormuz.

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