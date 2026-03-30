Tensión: España bloquea vuelos militares de Estados Unidos por ataques a Irán

El Gobierno de España ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en Oriente Medio que se prolonga ya más de un mes.

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

Esta prohibición no afecta a los vuelos comerciales, precisaron a EFE fuentes del gestor español de navegación aérea Enaire, solo a las operaciones aéreas militares.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Gobierno comunicó "clarísimamente" a EE.UU. desde el inicio de la operación militar que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo para operaciones relacionadas con la guerra.

Insistió en que la posición de España respecto a esa guerra es "muy clara" porque considera que es "profundamente ilegal y profundamente injusta".

España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", incidió Robles.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con EE.UU. regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones.

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme contra la intervención de EE.UU. e Israel en Irán y contra el uso de esas bases para tal fin, pues considera que la guerra viola el derecho internacional, pese a las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial a España.

Preguntado por si el cierre del espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EE.UU., el vicepresidente primero español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que esto forma parte de la posición del Gobierno de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra de la legalidad internacional.

Subrayó que las empresas españolas trabajan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EE.UU. y que el objetivo del Ejecutivo es intentar mejorar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

Entrevistado por la radioemisora Cadena Ser, anunció la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para ayudar a las empresas española a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".