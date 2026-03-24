Testigos de Jehová cambian y aceptan las autotransfusiones de sangre

Los Testigos de Jehová han anunciado un cambio importante en su política sobre asuntos médicos y, es que a partir de ahora, sus fieles pueden decidir si desean extraer y almacenar su propia sangre antes de una cirugía, para usarla durante la intervención si fuera necesario.

Sin embargo, la medida no afecta la prohibición de recibir transfusiones de sangre de otros, que continúa vigente.

Durante varias décadas, la organización había interpretado ciertos pasajes bíblicos que instan a "abstenerse de la sangre" como una prohibición absoluta de cualquier transfusión.

Según el Cuerpo Gobernante, órgano directivo con sede en Estados Unidos, ha emitido un comunicado oficial, describiendo la decisión como una “aclaración” de sus enseñanzas.

Todo se da luego que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en el 2024 a España por una transfusión sanguínea que se le hizo en un hospital de Madrid a una mujer ecuatoriana testigo de Jehová que había formalizado de forma repetida su voluntad de no ser sometida en ningún caso a dicha transfusión.