Tren parte a la mitad a un bus varado en las vías en Holanda

Tremendo choque se registró en Países Bajos, luego que un autobús detenido en un cruce ferroviario fuera arrollado por un tren, sin que al conductor le diera tiempo a reaccionar.

Lo más impresionante de todo es que el autobús que es arrollado por el tren, termina partido en dos. Y el tren, incapaz de frenar la inmensa velocidad a la que circula, se lleva por delante parte del autobús, la cual arrastra durante un tramo considerable de su recorrido.

A pesar de eso no hay víctimas que lamentar, puesto que el autobús iba vacío y solo el conductor estaba dentro. Este ha resultado ileso, al igual que el conductor del tren. A pesar del brutal impacto, ambos no solamente han logrado sobrevivir, sino que no han sufrido apenas daños. En el tren, tampoco ha habido nadie herido y únicamente el autobús y la parte delantera del transporte ferroviario han sido dañados.

Pese a que en este caso, no se trataba de un paso a nivel, tanto este como los cruces ferroviarios comprenden algunos de los tramos más peligrosos a la hora de dejar allí los transportes. La recomendación que suelen dar las autoridades en la mayoría de los casos es evitar la circulación por lugares donde puedan acceder transportes a una velocidad casi imposible de frenar, como es el caso de los trenes, y más aún si son aquellos de alta velocidad.

El video ha causado mucho impacto en las redes sociales.

