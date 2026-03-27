Mundo - 27/3/26 - 10:01 AM

Un rapero asume el poder como primer ministro de Nepal

Este famoso se presentó como portavoz de las demandas de la generación Z y prometió poner fin a la corrupción y al desempleo.

 

Por: Redacción / Web -

Un rapero llamado Balendra Shah, quien fue alcalde y cuyo partido ganó las elecciones legislativas del 5 de marzo en Nepal, asumió este viernes como primer ministro, seis meses después de un sangriento levantamiento de los jóvenes de la llamada generación Z.

Detallan que la llegada al poder de "Balen", como se le apoda en las calles, marca el inicio de una nueva generación de dirigentes en el país asiático, donde la mayoría de políticos tienen una edad avanzada.

Balendra, de 35 años, fue elegido en la Cámara de Representantes tras derrotar al ex primer ministro KP Sharma Oli, de 74, quien fue expulsado del poder en septiembre pasado por manifestantes.

Se dio a conocer en la escena hip-hop underground nepalí al denunciar la corrupción de las élites y las desigualdades. Además, su popularidad se extendió en todo el país en 2022, cuando para sorpresa general fue elegido alcalde de la capital.

Este famoso se presentó como portavoz de las demandas de la generación Z y prometió poner fin a la corrupción y al desempleo.

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