Una mujer toma el mando de la iglesia anglicana y marca un precedente

Sarah Mullally fue elegida como la nueva arzobispa de Canterbury, de 63 años de edad. Ella es exenfermera, casada y madre de dos hijos, prestó juramento ante aproximadamente 2.000 personas

Mullally fue entronizada el miércoles como la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana, durante una ceremonia en la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra.

Sucede a Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

Sarah Mullally es la primera mujer en ocupar el cargo de líder espiritual de la Iglesia anglicana, presente en 165 países, después de sus 105 antecesores varones.

"Me comprometo solemnemente ante ustedes al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la comunión anglicana y de toda la Iglesia de Cristo en el mundo entero, para que juntos proclamemos el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Dios y derriba los muros que nos dividen", declaró Mullally al prestar juramento.