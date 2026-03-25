Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión

En medio del escándalo que se formó en Caracol Televisión en Colombia, por denuncias de acoso sexual en sus instalaciones, ahora circula un video que circula en redes que dejaría en evidencia uno de estos actos.

En las imágenes se observa a un hombre que se acerca a una periodista durante una transmisión invadiendo su espacio personal y, aparentemente, incomodándola. Al parecer, se trataría de Jorge Alfredo Vargas, uno de los mencionados en este caso de acoso. La periodista deportiva Marina Granziera habría estado involucrada como víctima.

El clip contra relevancia en este momento en el que los ojos están puestos sobre el gran canal de televisión.

Todo este tema vuelve a cobrar relevancia en Colombia, donde varias periodistas que trabajaron en Caracol Televisión han empezado a utilizarla para visibilizar experiencias similares. Entre ellas se encuentra Juanita Gómez, quien a través de su cuenta en X reflexionó sobre situaciones vividas en el pasado: “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ no están bien”.

Luego de todo eso, el pasado viernes 20 de marzo, Caracol Televisión informó que activó sus protocolos internos para atender denuncias de presunto acoso sexual que involucran a dos periodistas y presentadores del canal, luego de que estos señalamientos salieran a la luz a través de redes sociales. Desde entonces, con el paso de los días, nuevas voces se han sumado a las denuncias, ampliando el alcance de la situación.

Todo inició cuando varias periodistas —cuyas identidades no han sido reveladas— denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual dentro de las instalaciones de su lugar de trabajo en el canal.

Otras excolaboradoras decidieron pronunciarse públicamente. Una de las primeras en hacerlo fue Catalina Botero, quien también trabajó en Caracol y expresó: “Me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablara… Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo”.