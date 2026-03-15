Nacional - 15/3/26 - 03:08 PM

Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

El sitio se ubica cerca de viviendas, situación que podría generar afectaciones a la salud, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Defensoría del Pueblo abrió una queja por la posible vulneración al derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, en Panamá Viejo, luego de una inspección realizada por la Dirección de Asuntos Ambientales. 

Durante el recorrido se comprobó la afectación a los humedales de la zona por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Según la verificación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Villa del Rey, calle primera, se detectó un vertedero clandestino con diversos tipos de desechos. En el lugar se observaron llantas usadas, envases plásticos, envases Tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas plásticas con residuos domésticos, restos de materiales de construcción conocidos como caliche y pales de madera.

Las filmaciones realizadas durante la inspección también evidenciaron contaminación ambiental en un rango mayor a 800 metros

En las imágenes se observa que los residuos se extienden en áreas cercanas a la vegetación y espacios naturales, mientras que algunos desechos se encuentran próximos a un cuerpo de agua, lo que podría representar un riesgo potencial de contaminación.

Además, el sitio se ubica cerca de viviendas, situación que podría generar afectaciones a la salud, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

Te puede interesar

Festival folclórico en San Martín de Porres celebra cultura veragüense

Festival folclórico en San Martín de Porres celebra cultura veragüense

 Marzo 15, 2026
Chiriquí puso el corazón y la Teletón superó la meta por niños quemados

Chiriquí puso el corazón y la Teletón superó la meta por niños quemados

Marzo 15, 2026
Camión con exceso de peso provoca caída de puente en Capira

Camión con exceso de peso provoca caída de puente en Capira

 Marzo 15, 2026
Muerte de mona Karol desata críticas; veterinarios salen al frente

Muerte de mona Karol desata críticas; veterinarios salen al frente

 Marzo 15, 2026
Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

Marzo 15, 2026

La oficial de Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales, Anaís Castillero, señaló que una gran cantidad de desechos se acumula en los predios del antiguo río Gallinero, actualmente conocido como Río Abajo

Indicó que, tras concluir la inspección, se constató una disposición inadecuada de residuos sólidos, por lo que se determinó abrir una queja en defensa del derecho a un ambiente sano.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré