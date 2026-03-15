Abren queja por vertedero clandestino que afecta humedales en Panamá Viejo

La Defensoría del Pueblo abrió una queja por la posible vulneración al derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, en Panamá Viejo, luego de una inspección realizada por la Dirección de Asuntos Ambientales.

Durante el recorrido se comprobó la afectación a los humedales de la zona por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Según la verificación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Villa del Rey, calle primera, se detectó un vertedero clandestino con diversos tipos de desechos. En el lugar se observaron llantas usadas, envases plásticos, envases Tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas plásticas con residuos domésticos, restos de materiales de construcción conocidos como caliche y pales de madera.

Las filmaciones realizadas durante la inspección también evidenciaron contaminación ambiental en un rango mayor a 800 metros.

En las imágenes se observa que los residuos se extienden en áreas cercanas a la vegetación y espacios naturales, mientras que algunos desechos se encuentran próximos a un cuerpo de agua, lo que podría representar un riesgo potencial de contaminación.

Además, el sitio se ubica cerca de viviendas, situación que podría generar afectaciones a la salud, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

La oficial de Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales, Anaís Castillero, señaló que una gran cantidad de desechos se acumula en los predios del antiguo río Gallinero, actualmente conocido como Río Abajo.

Indicó que, tras concluir la inspección, se constató una disposición inadecuada de residuos sólidos, por lo que se determinó abrir una queja en defensa del derecho a un ambiente sano.

