Nacional - 24/3/26 - 10:52 AM

Acodeco advierte de evento del mismo organizador de Snowland

Acodeco pidió a la población actuar con cautela ante la circulación de nuevos contenidos promocionales en redes sociales y con uso de herramientas digitales

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió sobre la promoción de un nuevo proyecto de entretenimiento impulsado por el mismo organizador vinculado al caso Snowland, que generó múltiples quejas en diciembre de 2025.

El antecedente más fuerte está en el propio caso Snowland, donde consumidores denunciaron que la publicidad no correspondía con la experiencia ofrecida. Esta situación llevó a actuaciones administrativas bajo la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor y la competencia en el país.

Como resultado de esas investigaciones, la Acodeco sancionó al promotor con una multa de B/.15,000.00 por publicidad engañosa, luego de comprobarse irregularidades en la promoción del evento.

Ahora, ante la circulación de nuevos contenidos promocionales —muchos en redes sociales y con uso de herramientas digitales— la entidad pidió a la población actuar con cautela. Recalcó que es clave verificar toda la información antes de hacer pagos o reservas para evitar caer en posibles engaños.

La institución recordó que toda publicidad engañosa es sancionable y que los proveedores deben cumplir con lo que ofrecen. También insistió en que los consumidores deben revisar datos del organizador, exigir información clara y confirmar permisos antes de entregar dinero.

La Acodeco aseguró que se mantiene vigilante y reiteró su llamado a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales, en defensa de los derechos del consumidor.

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