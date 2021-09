ACP otorgó permiso al Metro para la Línea 3

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez reveló que la Junta Directiva de la vía interoceánica otorgó al Metro de Panamá un permiso de compatibilidad para la construcción del túnel de la Línea 3 del Metro.

"Nosotros no autorizamos, ese proyecto es del Metro, no es del Canal de Panamá, al Canal solo le compete el tema de compatibilidad en operación, es decir que la operación del Metro no interfiera en el tránsito continuo de las naves por el Canal de Panamá”, explicó Vásquez en Medcom.

Publicidad

Para el permiso de compatibilidad se establecieron condiciones técnicas para la construcción del túnel de la Línea 3 del Metro, entre ellas, que no puede haber interrupción en el tránsito por el Canal de Panamá.

Se contempló a qué profundidad se debe construir este túnel, por lo que se realizó una visión de 100 años en la operación del Canal, para determinar, contando a partir de la marea más baja, a qué profundidad de calado se necesita para acceder a la vía interoceánica por la entrada Pacífica.

Se estableció que el techo del túnel de la Línea 3 del Metro debe estar 1.5 veces el tamaño de diámetro por debajo del lecho marino establecido como lecho del Canal de Panamá.