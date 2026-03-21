Nacional - 21/3/26 - 09:31 AM

Aduanas exige transmisión digital para el control de la carga marítima

La nueva medida aplicada por aduanas entra en vigor este 23 de marzo.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón -

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) anunció la implementación definitiva de una medida estratégica para la modernización de la logística nacional: la obligatoriedad de transmitir la manifestación de carga marítima a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).

Se informó que esta medida entra en vigencia a partir de este lunes 23 de marzo.

La implementación de la misma se encontraba pendiente desde el año 2022 y representa una transición clave para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro en un país considerado estratégico para el comercio internacional, señaló la entidad aduanera mediante un comunicado.

En la provincia de Colón operan unos tres puertos marítimos que mueven decenas de contenedores todos los días, desde el área de Coco Solo y el área de Cristóbal, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con la ANA, bajo esta nueva normativa, todas las navieras y agentes de carga deberán remitir electrónicamente tanto el manifiesto como los documentos de transporte mediante el formato CUSCAR 11A, un estándar global avalado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La disposición exige que esta información sea enviada con una antelación mínima de 24 horas antes del arribo de las naves al puerto de llegada.

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El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de medidas sancionatorias contempladas en la Ley N.° 30 de 8 de noviembre de 1984.

El CUSCAR 11A es un formato de datos utilizado por las navieras a nivel mundial, avalado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y permitirá a la ANA manejar información de acuerdo con los estándares internacionales.

Además, ayudará a identificar la carga de alto riesgo de manera eficiente, facilitar las cargas de bajo riesgo y obtener información estadística actualizada de la carga que ingresa, sale y transita por los puertos panameños.

Esta transición clave fortalece la seguridad de la cadena logística y cumplió una fase de capacitación y comunicación constante por parte de Aduanas a todos los usuarios, con el firme propósito de elevar los estándares operativos en los puertos panameños, considerados estratégicos para el comercio internacional.

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