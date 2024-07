Advierten consecuencias para funcionarios municipales "botellas"

Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, emitió una advertencia a los funcionarios municipales que figuran en las planillas, pero que no han estado asistiendo al trabajo: no retiren los cheques, ya que de lo contrario enfrentarán acciones legales.

El alcalde anunció que la municipalidad procederá con el pago de la primera quincena de julio a todos los funcionarios. Los empleados pueden acudir a la entidad para retirar sus pagos.

Galván detalló que recibió el municipio con una cuenta de 53 mil dólares y que, hasta ahora, se han recaudado casi 400 mil dólares para cubrir la planilla.

“Aquí están los cheques, pero tenemos información precisa sobre las personas que no han asistido al trabajo y sobre aquellos que estaban contratados sin cumplir con sus funciones.

Les advierto a quienes saben que no han trabajado: no vengan a buscar un cheque. Finalmente, tomaremos las medidas necesarias y pondremos estos casos en manos de las autoridades”, señaló el alcalde.

El alcalde calificó esta situación como un caso de peculado, es decir, cobrar sin trabajar para el Estado, lo cual considera inaceptable. “Aquí están los cheques, pero también la lista de quienes realmente han trabajado y de quienes no lo han hecho”, añadió.

Los funcionarios municipales abarrotaron las instalaciones del municipio en el área de Espinar en busca de sus cheques, mientras se produjeron despidos. A los empleados se les adeudan al menos cuatro quincenas y el décimo tercer mes.

Uno de los funcionarios afectados fue Dani Groso, quien se desempeñaba en la anterior administración como directora de gestión y desarrollo. Groso, que estaba de vacaciones, reveló que al intentar recoger el cheque anunciado para el 15 de julio, recibió una notificación que revocaba su nombramiento, precisamente durante sus vacaciones.

Dámaso Reynaldo García, exalcalde de Colón, comentó que el acoso está tipificado como una conducta inadmisible dentro del servicio público, especialmente cuando se trata de un funcionario con mando y jurisdicción, como ocurre en el municipio de Colón.

García también criticó la actitud del actual alcalde, quien había anunciado que los pagos comenzarían a partir del mediodía del 30 de julio, pero con una advertencia implícita: “Los que saben que no trabajaron no vengan a cobrar”. García cuestiona por qué se emitieron cheques para quienes no trabajaron si el alcalde tenía información sobre su ausencia.

García recomendó al alcalde que mantenga la calma y evite el sensacionalismo y las amenazas, sugiriendo que es hora de centrarse en la gestión efectiva en lugar de hacer declaraciones que consideró innecesarias.

