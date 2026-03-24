Nacional - 24/3/26 - 10:40 AM

¡Alerta! Alza de insumos amenaza próxima siembra de arroz en Veraguas

Hay preocupación por los costos de producción por el aumento del combustible y los insumos.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

Los miembros del Comité de Productores de Arroz de Veraguas (COPRAVE) manifestaron su preocupación ante el inicio de la preparación de la tierra y la próxima siembra del principal grano de consumo en Panamá, debido a la incertidumbre generada por el aumento en los costos de producción causado por la guerra en oriente.

Omar Spiegel, representante de los productores arroceros de la provincia, señaló que el panorama actual está marcado por la inestabilidad en los precios internacionales, especialmente en el combustible y en insumos derivados del petróleo, como los fertilizantes a base de urea y gas natural.

Spiegel explicó que un posible incremento en el costo de los fertilizantes podría generar serias complicaciones para el sector agropecuario, afectando directamente la rentabilidad de los productores.

A esto se suma el impacto de factores internacionales, como la guerra y decisiones comerciales de grandes potencias.

Indicó que China, uno de los principales productores de fertilizantes en todo el mundo, ha restringido la exportación de esta materia prima, lo que podría repercutir negativamente en la cadena de producción.

“El impacto no solo lo sentirán los productores, sino también los consumidores, quienes eventualmente tendrán que asumir el aumento en los costos”, advirtió.

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A pesar del complejo escenario, Spiegel aseguró que los productores veragüenses se mantienen firmes y preparados para enfrentar la próxima temporada agrícola.

No obstante, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que tomen medidas oportunas, subrayando que está en juego la seguridad alimentaria del país.

“Será una etapa difícil, pero ya estamos en el campo trabajando para garantizar la producción, no solo de arroz, sino de otros rubros. El panameño tiene vocación por la tierra”, concluyó.

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