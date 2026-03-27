Alertan sobre efectos globales por acciones de China contra Panamá

La presidenta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés), Laura DiBella, afirmó que "las represalias de China contra Panamá" por la salida por orden judicial de un conglomerado chino de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, a orillas del Canal, "están afectando las condiciones del transporte marítimo mundial".

Anulación de concesión

La Corte Suprema de Justicia anuló el pasado 30 de enero la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, lo que dio paso a que el Estado panameño tomara el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) y entregara la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Reacción de China

En el escrito difundido por la FMC, DiBella indicó que "en respuesta" a las acciones panameñas, "el Ministerio de Transporte chino convocó a Maersk y MSC a Pekín para mantener conversaciones de alto nivel", y "la naviera estatal china COSCO suspendió sus servicios en Balboa y desvió sus operaciones".

Señaló además que "China ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, superando con creces los estándares históricos", unas medidas que "parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison".

Posibles consecuencias para EE.UU.

"Dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense", afirmó la presidenta de la FMC.

El registro de buques de Panamá es el mayor del mundo por la cantidad de naves abanderadas, un total de 8.710, que suman 235,6 millones de toneladas de registro bruto, de acuerdo con las autoridades panameñas.

Advertencia sobre la cadena de suministro

DiBella agregó que "las acciones de gobiernos extranjeros que detienen, retrasan o impiden de cualquier otro modo el movimiento de buques registrados conforme a la legislación estadounidense, o de buques de otras naciones que comercian con los Estados Unidos, son incompatibles con el mandato de la Comisión de proteger la fiabilidad e integridad de la cadena de suministro global de Estados Unidos".

"La Comisión Marítima Federal está siguiendo de cerca cómo los recientes acontecimientos en torno a las terminales del Canal de Panamá y las represalias de China contra Panamá están afectando las condiciones del transporte marítimo mundial", aseguró DiBella.