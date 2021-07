¿Alianza RM-PRD?

Una alianza del PRD con Realizando Metas para las elecciones del 2024. Parece loco e imposible, pero la posibilidad la trajo al debate el exprecandidato presidencial Francisco Sánchez Cárdenas y lo ratificó el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli.

Sánchez Cárdenas reveló que el 29 de marzo, en el último aniversario de fundación de la Caja del Seguro Social, el Dr Enrique Lau nos invitó a ex directores generales a departir y allí me encontré con el expresidente Martinelli y conversamos y en su locuacidad me expresó, entre otras cosas, que para el 24 quería hacer una alianza PRD/RM.

Martinelli confirmó lo dicho por "Pachi": ¡Es cierto, lo dije y lo mantengo. Al ganar Presidente Cortizo propuse un Acuerdo Nacional, no para solucionar los problemas de los políticos ni para repartirnos los puestos, sino para resolver los problemas del pueblo. Si debo hacer alianza para lo mismo, la haré. No quiero más odios!, exclamó "El Loco".

Las encuestas le asignan a Martinelli una aceptación cercana al 40% y con el PRD con un piso de 30%, se estima que el candidato lograría probablemente un 70% de los votos de una elección.

El también exministro perredista sostuvo que en política las alianzas son normales y públicas, pero el problema es cuando son secretas y hasta se niegan.

Si tomamos en cuenta que al frente de la Asamblea Nacional están conspicuos miembros del PRD que tuvieron en el pasado algún pasaje con RM, debemos preguntarnos “qué estará sucediendo?”, alegó Sánchez Cárdenas.

Martinelli respondió que ya derrotó una vez el proceso político en su contra y lo hará nuevamente. Debemos unirnos todos para rescatar el país y darle a los panameños la vida de un país del primer mundo con progreso, oportunidades y dinero en el bolsillo.