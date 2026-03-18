Amenaza de huelga sacude Aduanas por destitución de funcionarios

La Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros (ANFA) advirtió que podría convocar a una huelga general a partir de abril si no se revierte la destitución de varios trabajadores, medida que califican como “arbitraria e injustificada”.

El anuncio se produjo en medio de una protesta realizada frente a la sede de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), donde un grupo de exfuncionarios se encadenó en la entrada como forma de exigir su reintegro.

El secretario general de ANFA, Enrique Montenegro, informó que se ha dado un plazo a la directora de DIGECA, Cheyla Valdés, para que atienda la situación antes del inicio de abril. De no obtener respuesta, indicó que se paralizarían las labores aduaneras a nivel nacional.

Montenegro señaló que el gremio no busca obstaculizar la gestión gubernamental, pero considera necesario actuar ante lo que describen como una vulneración de derechos laborales.

También advirtió que, de no resolverse el conflicto, sería la primera huelga del gremio durante la actual administración.

Según ANFA, entre los funcionarios destituidos se encuentran personas en condiciones vulnerables, como trabajadores con enfermedades crónicas, madres con hijos con discapacidad y jubilados, quienes contaban con fueros laborales.

Durante la jornada, funcionarios y extrabajadores acudieron al lugar con pancartas, cadenas, candados y megáfonos, y algunos manifestaron su intención de permanecer encadenados de forma indefinida hasta obtener respuesta a sus demandas.

El conflicto podría escalar en los próximos días si no se logra un acuerdo entre las partes involucradas antes del plazo establecido por la organización gremial.