Ampliación del Corredor Sur se realizará sin aumento en peajes

La gerente de ENA Panamá, Yessica Goti, confirmó que la ampliación y modernización del Corredor Sur no implicará aumentos en los peajes.

La obra, con un costo aproximado de 300 millones de dólares, será financiada con los ingresos actuales de la concesión, sin trasladar nuevos costos a los conductores.

Goti indicó que estos recursos han permitido cubrir la operación y mantenimiento de la vía, además de respaldar proyectos para mejorar la movilidad.

El proyecto contempla extender la autopista hasta Tocumen, incorporar nuevos accesos y salidas, y mantener el mismo costo de peaje. Tampoco se prevé la instalación de nuevas casetas de cobro.

Entre las obras se incluyen un nuevo puente en el tramo marino hasta Punta Pacífica, ampliación de carriles (dos por sentido) y adecuación de vías con hombros para mayor seguridad.

La extensión desde Punta Pacífica hasta Tocumen permitirá a miles de usuarios acceder a la autopista desde zonas más cercanas, mejorando la fluidez vehicular.