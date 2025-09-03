Nacional - 03/9/25 - 12:00 AM

Aprueban traslado de B/.5.2 millones a la Autoridad de Pasaportes

Por: Redacción Crítica -

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer un traslado de partida por B/.5,230,274.00 a la Autoridad de Pasaporte de Panamá.

De acuerdo con su administradora, Sonia Luzcando, este fondo es para cumplir compromisos de pagos adquiridos por la entidad.

Además, también se utilizará para la adquisición de más libretas de pasaportes y el servicio de soporte de mantenimiento, entre otros.

En tanto, Luzcando dijo que la solicitud de pasaportes ha aumentado, pero “es relativo porque a veces está el clima nos aprieta”.

"Estamos alrededor de 87.000 pasaportes emitidos, o sea que vamos a buen ritmo", dijo.

Por otro lado, ayer sustentaron ante la Comisión de Presupuesto, la Empresa de Mercados Nacionales Cadena de Frío, S.A. (B/.19.2 millones), la Zona Franca del Barú (B/.777,800.00) y la Autoridad Marítima de Panamá (B/.200.8 millones).

Te puede interesar

“Nos dejaron en el limbo”: Policías jubilados reclaman pagos

“Nos dejaron en el limbo”: Policías jubilados reclaman pagos

Septiembre 03, 2025
Defensoría alza la voz: “La mala praxis médica debe detenerse”

Defensoría alza la voz: “La mala praxis médica debe detenerse”

 Septiembre 03, 2025
¡Gemelos en el aire! Mujer da a luz durante evacuación aérea

¡Gemelos en el aire! Mujer da a luz durante evacuación aérea

 Septiembre 03, 2025
Martinelli: “Panamá en caída libre, nadie detiene el desastre”

Martinelli: “Panamá en caída libre, nadie detiene el desastre”

 Septiembre 03, 2025
¡Ojo! Puente de las Américas estará en mantenimiento nocturno

¡Ojo! Puente de las Américas estará en mantenimiento nocturno

 Septiembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí