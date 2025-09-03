Aprueban traslado de B/.5.2 millones a la Autoridad de Pasaportes

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer un traslado de partida por B/.5,230,274.00 a la Autoridad de Pasaporte de Panamá.

De acuerdo con su administradora, Sonia Luzcando, este fondo es para cumplir compromisos de pagos adquiridos por la entidad.

Además, también se utilizará para la adquisición de más libretas de pasaportes y el servicio de soporte de mantenimiento, entre otros.

En tanto, Luzcando dijo que la solicitud de pasaportes ha aumentado, pero “es relativo porque a veces está el clima nos aprieta”.

"Estamos alrededor de 87.000 pasaportes emitidos, o sea que vamos a buen ritmo", dijo.

Por otro lado, ayer sustentaron ante la Comisión de Presupuesto, la Empresa de Mercados Nacionales Cadena de Frío, S.A. (B/.19.2 millones), la Zona Franca del Barú (B/.777,800.00) y la Autoridad Marítima de Panamá (B/.200.8 millones).