Nacional - 20/3/26 - 03:10 PM

ATTT tira línea: aumento de tarifa de pasaje en Panamá Oeste ¡no va!

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse alerta y denunciar cualquier cobro indebido a través del 311 o el WhatsApp 6980-3137,

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) afirmó que no se permitirá ningún aumento en la tarifa del pasaje en todo el país. La medida aplica tanto para buses como para taxis, en medio de la presión que genera el alza en los costos del diésel y la gasolina.

La entidad informó que se encuentra evaluando mecanismos para contrarrestar el impacto del combustible, mientras el golpe económico empieza a sentirse no solo en Panamá, sino también en la región centroamericana. 

A pesar de ese escenario, reiteraron que cualquier cambio en el precio del transporte debe seguir los canales legales establecidos.

La ATTT indicó en un comunidaco que ningún ajuste unilateral tiene validez legal. Recordaron que toda modificación en las tarifas debe cumplir con lo que establece la ley, de lo contrario, se exponen a sanciones.

Advirtieron además que quienes decidan subir el pasaje por su cuenta enfrentarán medidas administrativas y legales, amparadas en la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y sus modificaciones. La instrucción indican que el usuario no puede pagar las consecuencias del alza sin un proceso formal.

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse alerta y denunciar cualquier cobro indebido a través del 311 o el WhatsApp 6980-3137, como parte del control para evitar abusos en medio de la situación.

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