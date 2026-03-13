Aurelio Barría Pino toma el timón de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ya tiene nuevo jefe. El empresario Aurelio Barría Pino fue elegido como presidente del gremio empresarial para el período 2026-2027, en una votación realizada durante la primera reunión ordinaria de la Asamblea General de la organización.

Barría Pino se convertirá en el presidente número 74 del gremio empresarial más representativo del sector privado, y tomará posesión oficial del cargo el próximo 8 de abril, cuando arranque formalmente su periodo al frente de la Cámara.

Durante la jornada también se escogieron a los directores principales y suplentes que lo acompañarán en la nueva Junta Directiva. La proclamación de los ganadores estuvo a cargo de la Junta de Elecciones, encabezada por Irvin Halman, quien destacó el ambiente de respeto y civismo durante el proceso.

En sus primeras palabras como presidente electo, Barría Pino agradeció el respaldo de la membresía y advirtió que vienen tiempos retadores. Señaló que el sector empresarial deberá enfrentar desafíos importantes para el país, que pondrán a prueba la capacidad de los empresarios y de quienes dirigen el gremio.

Entre los planes que adelantó para su gestión está fortalecer el papel de la Cámara de Comercio en la defensa de la empresa privada, además de impulsar misiones comerciales para atraer inversiones al país y abrir puertas a empresarios panameños en nuevos mercados internacionales.

También dijo que estará pendiente de iniciativas como la Ley de Pasantías, la cual considera clave para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. A la par, adelantó que buscará impulsar el emprendimiento, apoyando a quienes decidan arrancar nuevos negocios con el respaldo técnico del gremio.

En el plano empresarial, Barría Pino es gerente general de Inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución de lubricantes y productos automotrices. Además cuenta con más de 20 años de experiencia en el área comercial y retail de multinacionales, y forma parte de la Cámara desde hace décadas.

Su camino dentro del gremio comenzó en 2015, cuando empezó a ocupar distintos cargos como director suplente, director principal, asesor de Junta Directiva, secretario y vicepresidente en varios periodos.

La Junta Directiva para el periodo 2026-2027 estará integrada por 32 miembros, entre ellos el presidente, 15 directores principales con sus suplentes y el expresidente inmediato, quienes tendrán la tarea de dirigir el rumbo del gremio empresarial en los próximos años.



Juan Alberto Arias, presidente saliente junto a Aurelio Barría Pino, el empresario elegido para liderar la Cámara de Comercio.

