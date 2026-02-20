Autoridades Ngäbe-Buglé rechazan gestiones de Russell Mining en Cerro Colorado

El Congreso Regional de Nidrini y los presidentes regionales de la comarca Ngäbe-Buglé informaron que no han autorizado ni avalado la participación de la empresa Russell Mining, Cobre del Istmo ni de firmas consultoras panameñas en reuniones y consultas relacionadas con la posible explotación minera en Cerro Colorado.

Mediante un pronunciamiento, destacaron que la Comarca Ngäbe-Buglé tiene un marco legal sustentado en la Ley 10 Y Ley 11, que crea la comarca y su Carta Orgánica. Esta normativa protege el territorio, la cultura y el ambiente, y ha sido históricamente interpretada como restrictiva frente al desarrollo de actividades mineras dentro del territorio comarcal.

En este sentido, señalan que estas iniciativas de este tipo, cuando no son consultadas con las autoridades tradicionales, pueden generar confusión en las comunidades y dar la impresión de que se están abriendo discusiones sobre Cerro Colorado que actualmente no forman parte de la agenda formal ni del consenso comarcal.

"Reconocemos que el país atraviesa un momento de discusión nacional sobre el futuro del proyecto Cobre Panamá, debido a su impacto en la economía y el empleo. En este contexto, introducir de forma no consultada la discusión sobre Cerro Colorado puede generar confusión en nuestras comunidades y afectar el respeto al marco legal vigente", añade el comunicado.

Por último, instaron a todas las empresas, organizaciones y consultoras a respetar las instancias de gobernanza comarcal y abstenerse de realizar actividades que puedan interpretarse como promoción minera en Cerro Colorado sin la debida autorización y consenso de las autoridades comarcales y de los congresos.

