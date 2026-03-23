Avanza al 70% rehabilitación de pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanza en la rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje, un proyecto estratégico valorado en 56.9 millones de dólares que refuerza su papel como principal puerta de entrada a Latinoamérica y eje clave de la conectividad aérea regional.

Tras culminar la fase de pruebas técnicas para definir materiales y especificaciones, los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido por Tocumen, S.A. y el Consorcio PYCRAT, conformado por MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A.

Las obras se desarrollan en horario nocturno y no afectan las operaciones aéreas, ya que Tocumen cuenta con dos pistas de aterrizaje, lo que le otorga flexibilidad operativa y garantiza la continuidad de los vuelos mientras se interviene una de ellas. “El fortalecimiento de nuestras pistas es una inversión estratégica que consolida a Tocumen como el principal hub de las Américas. Este proyecto garantiza seguridad, eficiencia operativa, respalda el crecimiento del turismo, la competitividad de Panamá y la conectividad aérea que nos distingue como puerta de entrada a Latinoamérica”, afirmó el gerente general, José Ruiz Blanco.

Por su parte, el vicepresidente de Ingeniería y Proyectos, Ramón Zambrano, detalló que la fase preparatoria contempló estudios de campo, análisis técnicos y el desarrollo del proyecto de construcción para la pista 03L-21R, el cual establece con precisión el alcance de la intervención en la franja central de la superficie.

Agregó que los trabajos nocturnos incluyen perfilado y limpieza de la pista, aplicación de riego de adherencia, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente, reposición de la señalización horizontal y rigurosos controles de calidad, tanto topográficos como de materiales, garantizando así la seguridad y eficiencia operativa.

De acuerdo con Zambrano, los trabajos registran 2,050 metros lineales intervenidos, lo que representa un avance del 70% en esta primera fase. Una vez concluida la pavimentación, se procederá a la etapa final de ranurado de la pista.

‘El ranurado o estriado del pavimento consiste en la realización de surcos transversales en la capa asfáltica con el fin de mejorar la fricción entre las aeronaves y la superficie de la pista, además de facilitar el drenaje del agua, lo que contribuye a reforzar las condiciones de seguridad durante las maniobras de despegue y aterrizaje.

La pista 03L cuenta con una longitud total de 2,682 metros y el ancho de intervención del recarpeteo corresponde a una franja central de 18 metros, distribuidos en 9 metros a cada lado del eje central de la pista.

En cuanto a la segunda pista, la 03R-21L, Zambrano añadió que se encuentra en etapa de elaboración de su proyecto de construcción y avanza conforme al cronograma general establecido para la intervención.

El contrato contempla dos años de obras y dos adicionales de mantenimiento, con el objetivo de extender la vida útil de ambas pistas por al menos 20 años.

En tanto, durante esta primera fase de trabajos, el secretario general de Metas, José Ramón Icaza, realizó un recorrido de inspección como parte del seguimiento a los proyectos estratégicos impulsados por el presidente José Raúl Mulino para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y la competitividad del país.

En enero de 2026, Tocumen registró 15,420 movimientos de aeronaves, un 12% más que en enero de 2025. Actualmente conecta a Panamá con 95 destinos internacionales a través de 16 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 de carga.

En 2025 movilizó casi 21 millones de pasajeros, cifras que reflejan la relevancia del aeropuerto y la necesidad de mantener su infraestructura en óptimas condiciones.