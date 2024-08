¡Bajan los precios de combustibles en Panamá!

A partir de este viernes 23 de agosto, la Secretaría de Energía dio el anuncio que todos estaban esperando: ¡bajan los precios de los combustibles! La gasolina de 95 octanos tendrá una rebaja de dos centavos por litro, dejando el precio en un redondo $1 por litro, mientras que la de 91 octanos también se ajusta, reduciéndose un centavo y costando $0.94.

Pero eso no es todo, el diésel bajo en azufre no se queda atrás y su precio caerá un centavo, quedando en $0.84 por litro. Estos nuevos precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 6 de septiembre.

¡Aprovecha y llena tu tanque antes de que se acabe la oferta!

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio