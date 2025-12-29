Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

El fuego que se desató en el vertedero de Cárdenas, cerca de Cerro Patacón en San Miguelito, ya está bajo control gracias al trabajo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El coronel Ángel Delgado, de la Dirección de Calamidades Conexas, explicó que apenas llegaron al lugar activaron todos los protocolos y pidieron refuerzos. Llegaron tanqueros y unidades de distintas estaciones, incluyendo San Miguelito y Ricardo Arango, para ayudar a apagar las llamas.

Unas 20 unidades bomberiles han trabajado sin parar por más de cinco horas, usando agentes especiales como el F-500, para evitar que el fuego se vuelva a encender.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario apoyó con maquinaria pesada y cisternas, mientras la Policía Nacional mantiene la seguridad alrededor del vertedero.

Delgado recordó que este tipo de emergencias se atienden con un plan interinstitucional: Bomberos, Policía Nacional, Autoridad de Aseo, Municipio y el Servicio Nacional Aeronaval trabajan juntos para proteger a la gente, el ambiente y las comunidades cercanas.

El BCBRP aseguró que seguirá respondiendo con rapidez y coordinación ante cualquier emergencia de gran impacto, siempre con la seguridad de la ciudadanía como prioridad.