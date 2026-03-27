Brilliant Lady cruza el Canal y marca estreno de Virgin Voyages

El Canal de Panamá recibió el tránsito inaugural del crucero Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages, en lo que se convirtió en la primera operación de esta compañía por la vía interoceánica.

Durante su paso por las esclusas neopanamax, la embarcación recibió una placa conmemorativa, siguiendo la tradición establecida para este tipo de cruces.

La nave, con 277 metros de eslora y 38 metros de manga, tiene capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes.

El Brilliant Lady forma parte del grupo de cinco cruceros que realizan su primer tránsito en la temporada 2025–2026, junto al Aidadiva, Celebrity Ascent, Star Seeker y Disney Adventure, este último con cruce registrado el pasado 2 de febrero.

El paso del crucero neopanamax dejó en evidencia la precisión operativa del Canal de Panamá, con una coordinación entre los equipos de practicaje, remolque, control de tráfico y operación de esclusas.

La maniobra se desarrolló bajo los estándares habituales de seguridad y control de la vía.

La llegada de Virgin Voyages a la ruta panameña refleja el interés de la industria en incluir el Canal de Panamá dentro de sus itinerarios. Este atractivo responde a la experiencia del cruce entre océanos y a la confiabilidad operativa que mantiene la vía interoceánica.

Con cada temporada, el Canal de Panamá se mantiene como un punto clave para el tránsito de cruceros, en medio de una industria que supera los 30 millones de pasajeros al año a nivel mundial.