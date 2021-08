Cabrera: ¡Se va caer, se va a caer el caso pinchazos contra Martinelli! (Audio)

El comentarista Edwin Cabrera, quien reconoce que mantiene enemistad con el exmandatario Ricardo Martinelli y tiene razones de sobra para querer que lo jodan, admitió la posibilidad que el caso pinchazos se caiga.

Sus declaraciones se dieron en medio de una entrevista a la exministra Lucy Molinar en el programa "Panamá En Directo" por la "TipiK". "Todo parece indicar que hay varias cosas fabricadas" y hubo un mal manejo de la evidencia digital y eso lo reconoce hasta el propio perito del Ministerio Público", expresó.

Cabrera dijo que le llegaron una serie de documentos que sustentan sus comentarios en torno al caso pinchazos y los difunde, a pesar que Martinelli ha lanzado toda clase de insultos en su contra.

Previamente, Lucy Molinar reveló que a su barriada le mandaron un sobre donde se detalla que en el caso mochilas se concluye que no hay peculado, pero a ella le imputan peculado.

Aparte de eso, había una fianza de cumplimiento que el gobierno del entonces mandatario Juan Carlos Varela no hizo efectiva y al contrario hizo un pago a los proveedores y luego compró mochilas más caras y sin útiles escolares.

Las denuncias de Lucy Molinar no pararon allí. Reveló que tiene el testimonio de 5 personas que aseguran que lo plasmado en las declaraciones del caso levantadas por la Fiscalía, no corresponden a lo dicho por ellas y pese a los reclamos que se hicieron, eso no se corrigió.

"¡Aquí hubo una porquería, un desastre... una propaganda llena de mentiras y falsedades... y lo que viene son demandas millonarias contra gente que se involucró en esa campaña y les van a ganar!", vaticinó la exministra y periodista.

Edwin Cabrera retomó el caso contra Martinelli y expresó que lo dicho por Lucy Molinar tienen elementos que coinciden con el tratamiento dispensado en el proceso pinchazos.

El propio perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Luis Rivera Calle reconoce que no hay forma de saber si los archivos que constituyen la evidencia se alteraron o no.

El comentarista aceptó que esas pruebas están condenadas a ser invalidadas. "No es la defensa que las invalida, sino la falta de procedimiento y mal manejo de la evidencia digital...que a la postre serían anuladas y la Fiscalía se queda sin pruebas", vaticinó el profesor Cabrera.

Aparte de eso, hay evidencia que representan más de 14 horas de presuntas escuchas, pero la diligencia se realiza en dos horas... eso es imposible, señaló el director del programa "Panamá en Directo".

Este es un tema delicado y no se tiene formas de probar de manera fehaciente lo que se está diciendo...y el Ministerio Público no puede llevar a la gente al cadalso así por así, advirtió Edwin Cabrera.

En mayo del 2019, durante el primer juicio, el perito Rivera Calle resaltó que le causó mucha inquietud del por qué los fiscales solo le decían qué información debía volcar, imprimir y guardar en un disco compacto. En un momento el fiscal Marcelino Aguilar le respondió: “Rivera usted no se meta en esto, yo soy el Fiscal. Hay cosas que usted no puede entender”.