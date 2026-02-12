Carnavales 2026: Minsa activa Alerta Azul y recomienda hervir el agua en Azuero

Minsa declara Alerta Azul de Salud por carnavales y advierte sobre el agua en Azuero

Ante la llegada de los carnavales en Panamá y el aumento de la movilización hacia el interior del país, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la Alerta Azul de Salud de carácter automático desde el 12 de febrero hasta el 6 de abril, con el objetivo de reforzar la respuesta sanitaria en todo el territorio nacional.

Más de 129 instalaciones de salud estarán habilitadas

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, informó que durante estas festividades el Minsa mantendrá operativas 129 instalaciones de salud, entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios.

80 centros funcionarán 24 horas al día .

24 instalaciones tendrán horario extendido .

El resto operará en su horario regular.

Esta medida busca garantizar la atención médica en carnavales y responder a posibles emergencias derivadas de la alta concentración de personas.

No garantizan agua potable en Azuero

La funcionaria también se refirió a la situación del agua potable en Azuero, indicando que el Minsa espera la validación de un laboratorio externo sobre las pruebas realizadas por el IDAAN en las plantas potabilizadoras Roberto Reina de Chitré y Rufina Alfaro de Los Santos, así como en la red hídrica de ambos distritos.

Mientras no se cuente con los resultados definitivos, la entidad advirtió que no puede garantizar que el agua sea apta para el consumo humano.

Por ello, recomendó a residentes y visitantes:

No consumir agua del grifo .

Hervir el agua antes de beberla como medida preventiva de salud pública en Panamá.

Vigilancia sanitaria del agua en culecos de carnaval

Otra acción anunciada es la vigilancia estricta del agua utilizada en los culecos. El Minsa realizará pruebas previas al agua transportada en carros cisterna, los cuales deberán portar una calcomanía oficial con la palabra “APROBADO” para garantizar su uso seguro durante las celebraciones.

Estas disposiciones forman parte del plan de prevención sanitaria en carnavales, orientado a proteger la salud de la población y reducir riesgos epidemiológicos en una de las temporadas de mayor movilización del país.