Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Las dos féminas asesinadas y abandonadas en la vía que conecta Chivo Chivo con Guna Nega, en el corregimiento Omar Torrijos eran menores de edad.

De acuerdo con los reportes, una de las jóvenes quedó tendida en medio de la calle, mientras que la otra fue hallada de cabeza dentro de una cuneta a un costado de la vía.

Las menores residían en Torrijos-Carter y, según la información conocida, habían ido hacia La Chorrera antes de lo ocurrido. Una de ellas era conocida como Shaday y la otra tenía el apodo de Blanquita, datos que circularon tras el levantamiento de los cuerpos.

Una de las víctimas, de tez blanca, vestía jacket negro y pantalón corto a rayas. Presentaba tatuajes en un brazo y en una pierna. La otra, de tez trigueña, llevaba suéter verde y pantalón negro corto, y tenía dos disparos. Además, tenía tatuada en la pierna izquierda la frase “¡Todo pasa!”.

Ambas jóvenes llevaban pulseras en muñecas y tobillos. Al sitio llegaron unidades para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones por este doble homicidio, que hasta ahora no deja detenidos ni un móvil claro.