Nacional - 19/3/26 - 04:31 PM

Cobre Panamá y alcaldía apoyan inicio de clases en Colón

El apoyo forma parte del programa de gestión social enfocado en respaldar la educación.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Unos 300 niños del distrito de Colón recibieron mochilas escolares con útiles, como parte de una jornada de apoyo en este inicio de clases.

La entrega se realizó en centros educativos como Villa Alondra, Villa Santa Cruz y en el centro de la ciudad de Colón, beneficiando directamente a estudiantes de distintos sectores.

La actividad fue organizada por la Alcaldía de Colón, en conjunto con la empresa Cobre Panamá, como parte de un programa de gestión social enfocado en respaldar la educación y el desarrollo de la niñez.

Además de contribuir con los estudiantes, esta iniciativa busca aliviar la carga económica de los padres de familia y reforzar los insumos escolares de jóvenes de escasos recursos.

Este tipo de acciones se suma a otros aportes que la empresa ha desarrollado en la provincia de Colón, incluyendo la generación de oportunidades laborales para los colonenses.

Durante la actividad, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, aprovechó para solicitar más oportunidades de empleo para los residentes en la actividad minera.

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Asimismo, ciudadanos han planteado la necesidad de contar con una oficina permanente de la empresa en la provincia, que les permita acceder a información y entregar sus hojas de vida para aspirar a plazas laborales, especialmente ante una posible reactivación del sector.

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