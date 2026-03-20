Cobre Panamá y la alcaldía de Colón entregan mochilas escolares

La empresa Cobre Panamá, en conjunto con la alcaldía del distrito de Colón, realizó este jueves la entrega de unas 300 mochilas escolares a niños del distrito colonense.

Esta ayuda conjunta es un apoyo directo a estudiantes colonenses, entregando mochilas con útiles escolares en centros educativos como Villa Alondra, Villa Santa Cruz y en el centro de la ciudad de Colón.

La iniciativa forma parte de su programa de gestión social, enfocado en respaldar la educación como herramienta clave para el desarrollo de la niñez y sus comunidades.

Esta entrega busca apoyar a los padres de familia y, por ende, a los estudiantes de escasos recursos a reforzar sus insumos escolares en este inicio de clases.

Este tipo de aportes se suma a otras acciones que la empresa ha mantenido en el territorio, incluyendo la generación de oportunidades de trabajo para los colonenses que aspiran a un puesto de trabajo.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, aprovechó para solicitar oportunidad de trabajo para los colonenses en la actividad minera.

Los colonenses han solicitado que se ubique una oficina permanente de la minera para que los colonenses tengan acceso a información y puedan entregar sus hojas de vida para los puestos que se generan en la actividad minera, que incluye su reactivación para generar ingresos para sus familias.