Nacional - 20/3/26 - 12:00 AM

Cobre Panamá y la alcaldía de Colón entregan mochilas escolares

Por: Diomedes Sánchez S. Crítica -

La empresa Cobre Panamá, en conjunto con la alcaldía del distrito de Colón, realizó este jueves la entrega de unas 300 mochilas escolares a niños del distrito colonense. 

Esta ayuda conjunta es un apoyo directo a estudiantes colonenses, entregando mochilas con útiles escolares en centros educativos como Villa Alondra, Villa Santa Cruz y en el centro de la ciudad de Colón.

La iniciativa forma parte de su programa de gestión social, enfocado en respaldar la educación como herramienta clave para el desarrollo de la niñez y sus comunidades. 

Esta entrega busca apoyar a los padres de familia y, por ende, a los estudiantes de escasos recursos a reforzar sus insumos escolares en este inicio de clases.

Este tipo de aportes se suma a otras acciones que la empresa ha mantenido en el territorio, incluyendo la generación de oportunidades de trabajo para los colonenses que aspiran a un puesto de trabajo. 

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, aprovechó para solicitar oportunidad de trabajo para los colonenses en la actividad minera. 

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Los colonenses han solicitado que se ubique una oficina permanente de la minera para que los colonenses tengan acceso a información y puedan entregar sus hojas de vida para los puestos que se generan en la actividad minera, que incluye su reactivación para generar ingresos para sus familias. 

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