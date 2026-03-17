Contaminación y microtráfico: el combo que sacude Puente del Rey

Un amplio operativo interinstitucional se desarrolla desde la madrugada de este martes en el sector de Puente del Rey, donde autoridades buscan frenar la contaminación ambiental y ubicar a los responsables de arrojar desechos que terminan en el cauce del río en Río Abajo.

En la acción participan unidades de la Policía Nacional, Control de Multitudes, Policía de Tránsito, Fiscalía de Ambiente, Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

La intervención responde a un problema que se repite cada año: la acumulación de basura en el área que, al ser arrastrada por las lluvias, provoca inundaciones en comunidades cercanas.

Las autoridades detallaron que, tras labores de seguimiento e imágenes recopiladas, se logró identificar puntos críticos donde se estaría depositando desechos de forma ilegal.

La Fiscalía de Ambiente indicó que durante las diligencias anteriores se registraron amenazas por parte de grupos delincuenciales organizados que operan en el área, lo que obligó a reforzar el operativo con la presencia de la Policía Nacional.

El objetivo es intervenir directamente los focos de contaminación y garantizar la seguridad del personal que participa en las inspecciones.

Durante el recorrido, las autoridades realizaron verificaciones en recicladoras y negocios del sector, donde se maneja gran cantidad de desechos voluminosos.

Se advirtió que aquellos establecimientos que no cumplan con las normas podrían enfrentar sanciones, incluyendo el cierre.

Además, las personas identificadas como responsables serán procesadas por delitos ambientales, los cuales son penados con cárcel.

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, confirmó que el operativo inició desde horas de la madrugada y que ya se han detectado irregularidades, incluyendo sitios donde se realizaba reciclaje sin permisos y contaminación directa al río.

También señaló que se investiga la posible presencia de actividades ilícitas como microtráfico en el área.

Las autoridades mantienen presencia en el lugar y no descartan nuevas acciones en las próximas horas, mientras continúan las inspecciones y levantamiento de evidencias en este punto considerado crítico por la acumulación de basura y su impacto en el ambiente.