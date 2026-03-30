Crisis en Oriente Medio impulsa en cerca de un 10 % el tránsito por el Canal

La crisis en Oriente Medio ha impulsado en las últimas semanas el tránsito de buques por el Canal de Panamá, que para esta época registra alrededor de un 10 % más de cruces de lo presupuestado, afirmó la subadministradora Ilya Espino de Marotta.

La funcionaria precisó que en las últimas dos semanas se han realizado entre 38 y 41 tránsitos diarios, cuando se habían previsto entre 34 y 36, lo que refleja el aumento en el uso de la vía interoceánica.

“Obviamente, el Canal de Panamá es una ruta segura, es una ruta corta que con los precios de los combustibles da mejores economías de escala”, explicó durante una entrevista, destacando el repunte en el movimiento marítimo.

Uno de los segmentos impactados es el de gas natural licuado (GNL), que cayó tras la guerra en Ucrania, pero ahora muestra señales de recuperación con nuevas reservaciones previstas para abril.

Este segmento es el segundo que paga el peaje más alto del Canal, después de los portacontenedores en las esclusas neopanamax, lo que representa un impacto positivo en los ingresos.

Actualmente, el Canal registra un 10 % por encima de lo presupuestado en tonelaje e ingresos, aunque las autoridades señalan que habrá que esperar el cierre del año fiscal para medir el impacto real.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con un aumento del 14,4 %, mientras que los tránsitos sumaron 13.404.