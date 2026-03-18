CSS contratará médicos extranjeros tras faltas de especialistas en el interior

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó este martes que la institución abrirá una convocatoria para contratar médicos especialistas extranjeros, ante la falta de profesionales panameños dispuestos a trasladarse al interior del país.

Explicó que la decisión responde a la falta de respuesta de los médicos locales en las convocatorias realizadas en los últimos meses.

Detalló que entre octubre, diciembre y enero se realizaron cinco convocatorias, pero no se obtuvo el número necesario de profesionales.

"Hemos realizado cinco convocatorias para contratar médicos especialistas, pero no obtuvimos la respuesta esperada de profesionales panameños dispuestos a trasladarse al interior del país. Tenemos que llenar 71 plazas de especialistas que tenemos ahorita", manifestó Mon en una entrevista a TVN Noticias.

Ante este panorama, Mon señaló que la CSS tiene que “abrir el panorama tal cual como dice la ley, para especialistas que vengan del extranjero”.

Añadió: "Por años se han quedado plazas en el interior sin poder cubrir porque no hay una respuesta a esa convocatoria, no porque la Caja no la haya hecho".

En tanto, mencionó que ya el Ministerio de Salud (Minsa) ha dado la autorización para hacer la convocatoria, ya que todo lleva un proceso.

Destacó que, por este momento, solo la Caja hará el proceso, debido a que el Minsa deberá hacerlo por su cuenta, debido a que la CSS ya hizo la “convocatoria global para ocupar las plazas”.

Y recordó que ambas instituciones están en proceso de integración; por lo tanto, todo lo que haga la Caja es en beneficio de todos los panameños.

Presentan denuncias

Por otro lado, la CSS informó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la entidad, la investigación se inició para identificar a los responsables de estas irregularidades.

Mon explicó que, una vez se detectaron las anomalías, se notificó a las autoridades. Reiteró que la pérdida de medicamentos es motivo de preocupación, debido a que afecta la atención médica.

Por eso dijo que se trabaja para identificar las fugas dentro del sistema.