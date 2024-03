CSS niega muerte de pacientes en UCI del Complejo

Panamá- La Caja de Seguro Social (CSS), negó este martes la supuesta muerte de pacientes por el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Complejo Hospitalario "Dr. Arnulfo Arias Madrid".

De igual forma, la dirección médica del Complejo, a través de una circular, rechazó "categóricamente informaciones tendenciosas, irresponsables y malintencionadas que circulan en redes sociales sobre la supuesta suspensión de atención y, por consiguiente, efectos colaterales" en las UCI.

Reiteraron que la atención en la UCI del Complejo no se ha suspendido, por lo que hicieron un llamado a la población para que no caiga en campañas de desinformación "que lo único que pretenden es crear zozobra y generar daños psicológico y emocional entre los asegurados".

En la falsa información se ligó una supuesta investigación por la muerte de varios pacientes con el cierre de la UCI del Complejo por falta de insumos, lo cual es mentira, según confirmó la CSS.

