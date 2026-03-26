Dan chance: extienden pago de matrícula en la UP hasta abril

La Universidad de Panamá dio un respiro a sus estudiantes. La casa de estudios anunció que el plazo para pagar la matrícula del primer semestre 2026 fue extendido hasta el 15 de abril, buscando aliviar el golpe al bolsillo en medio del alza del costo de vida.

La medida quedó establecida mediante la Circular DSG-395-2026, emitida por la Secretaría General y firmada por Ricardo A. Parker D..

En el documento se comunica a decanos, directores de centros regionales y coordinadores de extensiones que la nueva fecha límite regirá para todos los estudiantes.

Desde la Secretaría General se explicó que la decisión responde a la situación económica que atraviesa el país, marcada por el incremento del combustible, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de la comunidad universitaria. Este factor ha complicado que muchos puedan cumplir a tiempo con el pago de la matrícula universitaria.

La administración también pidió a las autoridades académicas difundir la información dentro de cada unidad, para que ningún estudiante se quede por fuera del proceso. La idea es evitar contratiempos y que todos puedan seguir adelante con su semestre.

Con esta extensión, la Universidad de Panamá busca facilitar la continuidad académica de sus estudiantes en medio de un panorama económico complicado, dándoles más tiempo para ponerse al día con el pago.