Nacional - 26/3/26 - 10:00 AM

Dan chance: extienden pago de matrícula en la UP hasta abril

Desde la Secretaría General se explicó que la decisión responde a la situación económica que atraviesa el país

 

Por: Redacción / Crítica -

La Universidad de Panamá dio un respiro a sus estudiantes. La casa de estudios anunció que el plazo para pagar la matrícula del primer semestre 2026 fue extendido hasta el 15 de abril, buscando aliviar el golpe al bolsillo en medio del alza del costo de vida.

La medida quedó establecida mediante la Circular DSG-395-2026, emitida por la Secretaría General y firmada por Ricardo A. Parker D.

En el documento se comunica a decanos, directores de centros regionales y coordinadores de extensiones que la nueva fecha límite regirá para todos los estudiantes.

Desde la Secretaría General se explicó que la decisión responde a la situación económica que atraviesa el país, marcada por el incremento del combustible, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de la comunidad universitaria. Este factor ha complicado que muchos puedan cumplir a tiempo con el pago de la matrícula universitaria.

La administración también pidió a las autoridades académicas difundir la información dentro de cada unidad, para que ningún estudiante se quede por fuera del proceso. La idea es evitar contratiempos y que todos puedan seguir adelante con su semestre.

Con esta extensión, la Universidad de Panamá busca facilitar la continuidad académica de sus estudiantes en medio de un panorama económico complicado, dándoles más tiempo para ponerse al día con el pago.

Te puede interesar

Dan chance: extienden pago de matrícula en la UP hasta abril

Dan chance: extienden pago de matrícula en la UP hasta abril

 Marzo 26, 2026
Gremio pesquero niega descontrol y defiende regulación

Gremio pesquero niega descontrol y defiende regulación

 Marzo 26, 2026
Proyecto de agua potable en Ciricito de Colón refleja un 26% de avance

Proyecto de agua potable en Ciricito de Colón refleja un 26% de avance

 Marzo 26, 2026
Fiscalía Anticorrupción entra en cuartel de bomberos por millonarias compras

Fiscalía Anticorrupción entra en cuartel de bomberos por millonarias compras

 Marzo 26, 2026
Cinco minutos y pa’ fuera: arranca pelea por ser el Defensor del Pueblo

Cinco minutos y pa’ fuera: arranca pelea por ser el Defensor del Pueblo

 Marzo 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
“Como si nada”: Carterista devuelve celular hurtado y escapa en taxi

“Como si nada”: Carterista devuelve celular hurtado y escapa en taxi
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión

Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión
Hallan restos humanos a orilla del corredor. No hay rastros de tronco ni cabeza

Hallan restos humanos a orilla del corredor. No hay rastros de tronco ni cabeza