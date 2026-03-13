Defensoría pide aclarar qué factura se debe pagar ante suspensión de aumento

Ante la suspensión provisional del aumento tarifario en planes de telefonía móvil, la Defensoría del Pueblo de Panamá pide aclarar qué factura deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento.

"La institución señaló que es necesario aclarar qué factura deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento, a fin de evitar confusión y posibles afectaciones económicas que afecten sus derechos", señaló la entidad.

Además, mostró su respaldo a la decisión adoptada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de suspender el aumento tarifario en planes de telefonía móvil, mientras se analiza su legalidad y razonabilidad, al considerar que esta medida contribuye a salvaguardar los derechos de los usuarios.

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Y exhortó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a continuar con el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio, conforme lo establece la ley, con el objetivo de promover una mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios.

La entidad señaló que, en caso de que finalmente no se autorice el aumento tarifario, debe garantizarse la devolución de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores.

Por último, la Defensoría dijo que en la actualidad, el acceso a las telecomunicaciones y a la conectividad digital es una condición clave para el ejercicio de diversos derechos humanos, como el acceso a la información, la educación y la participación.

"Por ello, las decisiones regulatorias en este sector deben priorizar la protección de las personas usuarias y garantizar servicios accesibles, de calidad y en condiciones justas.