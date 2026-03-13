Nacional - 13/3/26 - 06:52 PM

Defensoría pide aclarar qué factura se debe pagar ante suspensión de aumento

Además, insta a la ASEP a continuar con el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio.

 

Por: Redacción/Crítica -

Ante la suspensión provisional del aumento tarifario en planes de telefonía móvil, la Defensoría del Pueblo de Panamá pide aclarar qué factura deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento.

"La institución señaló que es necesario aclarar qué factura deben pagar los consumidores en caso de que ya se hayan emitido recibos con el incremento, a fin de evitar confusión y posibles afectaciones económicas que afecten sus derechos", señaló la entidad.

Además, mostró su respaldo a la decisión adoptada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de suspender el aumento tarifario en planes de telefonía móvil, mientras se analiza su legalidad y razonabilidad, al considerar que esta medida contribuye a salvaguardar los derechos de los usuarios.

LEE TAMBIÉN: CSS y Minsa avanzan en compra conjunta de medicamentos

Y exhortó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a continuar con el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio, conforme lo establece la ley, con el objetivo de promover una mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios.

La entidad señaló que, en caso de que finalmente no se autorice el aumento tarifario, debe garantizarse la devolución de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores.

Te puede interesar

Defensoría pide aclarar qué factura se debe pagar ante suspensión de aumento

Defensoría pide aclarar qué factura se debe pagar ante suspensión de aumento

Marzo 13, 2026
CSS y Minsa avanzan en compra conjunta de medicamentos

CSS y Minsa avanzan en compra conjunta de medicamentos

 Marzo 13, 2026
Canciller: Panameños presos en Cuba están “en condiciones apropiadas”

Canciller: Panameños presos en Cuba están “en condiciones apropiadas”

 Marzo 13, 2026
En la Feria de David enseñan a conductores cómo evitar multas en corredores

En la Feria de David enseñan a conductores cómo evitar multas en corredores

 Marzo 13, 2026
Meduca informó la renuncia de más de 795 docentes por jubilación

Meduca informó la renuncia de más de 795 docentes por jubilación

 Marzo 13, 2026

Por último, la Defensoría dijo que en la actualidad, el acceso a las telecomunicaciones y a la conectividad digital es una condición clave para el ejercicio de diversos derechos humanos, como el acceso a la información, la educación y la participación.

"Por ello, las decisiones regulatorias en este sector deben priorizar la protección de las personas usuarias y garantizar servicios accesibles, de calidad y en condiciones justas.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí