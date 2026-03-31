Dengue golpea duro: 5 muertos y más de 1,500 casos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica No. 10 se han registrado 1,523 casos acumulados de dengue y cinco defunciones a nivel nacional, correspondientes a 3 en la provincia de Bocas del Toro, uno en Coclé y otro en Los Santos.

Del total de casos, 1,336 son sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y 9 han sido clasificados como dengue grave. Además, el informe detalla que se han reportado 184 hospitalizaciones.

Las regiones con mayor cantidad de casos están encabezadas por la Región Metropolitana con 385, seguida de Colón (205), San Miguelito (158), Bocas del Toro (148) y Panamá Oeste (148). También figuran Panamá Este (126), Herrera (90), Panamá Norte (76), Chiriquí (68), Los Santos (42), Veraguas (28), Coclé (20), Darién (12), Kuna Yala (12) y Ngäbe-Buglé (5).

En cuanto a los corregimientos más golpeados, destacan Tocumen (75 casos), 24 de Diciembre (71), Las Garzas (54), Belisario Frías (57) y Pacora (41). El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 42.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional se ubica en 32.3 casos por 100 mil habitantes.

Las autoridades de Salud mantienen operativos en todo el país a través del equipo de Control de Vectores y estrategias de Promoción de la Salud, pero insisten en que la clave está en la participación ciudadana. Se pide eliminar recipientes que acumulen agua como latas, botellas y neumáticos, tapar depósitos y limpiar los alrededores de las viviendas.

Entre los principales síntomas del dengue están la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El Minsa recomienda no automedicarse y acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha, prestando atención a los signos de alarma.