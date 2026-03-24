Dengue no afloja: 1,390 casos y 4 muertos en el país

La cosa está seria con el dengue en Panamá. El Ministerio de Salud informó que hasta la semana epidemiológica 9, del 1 al 7 de marzo de 2026, ya van 1,390 casos acumulados en todo el país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Del total, la mayoría, 1,216 casos, son sin signos de alarma, pero hay 166 con signos de alarma y 8 casos de dengue grave, lo que evidencia que la enfermedad sigue golpeando fuerte en distintas regiones.

La Región Metropolitana encabeza la lista con 371 casos, seguida de Colón (172), San Miguelito (138), Panamá Oeste (134) y Bocas del Toro (131). También aparecen Panamá Este (118), Herrera (87), Panamá Norte (70) y Chiriquí (67), mientras otras provincias reportan menos casos.

El informe también detalla que hay 169 personas hospitalizadas y se han registrado 4 defunciones, tres en Bocas del Toro y una en Coclé, lo que confirma que el dengue sigue siendo una amenaza real.

Por corregimientos, los más golpeados son Tocumen y 24 de Diciembre con 70 casos cada uno, seguidos de Las Garzas (51), Belisario Frías (49), Pacora (40) y Cristóbal en Colón (34). Además, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 37 casos por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades insisten en que la clave está en la prevención. Piden eliminar criaderos, botar recipientes que acumulen agua y no automedicarse. Entre los síntomas están fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor ocular, por lo que recomiendan acudir al centro de salud ante cualquier sospecha.