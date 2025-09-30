Denuncian red de estafa dentro de las cárceles
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, denunció la existencia de una red de estafa dentro de los centros penitenciarios, en la cual se solicitaba dinero a los familiares de los privados de libertad a cambio de traslados o cupos en programas.
Montalvo aclaró que los traslados, conmutaciones y planes de resocialización no tienen ningún costo e instó a los familiares, que han sido víctimas de esta red, a presentar la denuncia.
“Quiero decir a los familiares y a las personas que se están dedicando a esto: no hay manera humana, en este momento, de que se dé un traslado de un centro penitenciario como La Joya hacia El Renacer, ya que solo se conceden a privados que cumplan con los programas de observación, mandato judicial o prelibertad”, expresó Montalvo.
Añadió: “Están usando el nombre del director y el mío para este tipo de acciones. Lamentablemente, los familiares se van a quedar esperando porque esas solicitudes no se van a firmar. Los están estafando”.
Enfatizó que serán rigurosos con los funcionarios que se presten a estas actividades dentro del sistema carcelario.