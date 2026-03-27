Desalojo en la “Rotonda” de Arraiján destapa irregularidades

El municipio de Arraiján mantiene en marcha el proceso de desalojo de los locales comerciales ubicados en la conocida “Rotonda”, en el corregimiento cabecera.

La medida, que las autoridades llaman “desmonte voluntario”, arrancó el pasado 3 de febrero tras una reunión previa con los comerciantes el 23 de enero de 2026.

La alcaldesa Estefany Peñalba explicó que se trata de un plan de ordenamiento y recuperación de espacios públicos, al que, según indicó, los propios comerciantes han accedido sumarse.

Todo esto forma parte de una línea de trabajo que la actual administración viene aplicando en distintas comunidades del distrito.

Un informe técnico y administrativo detectó 31 negocios en la zona. De estos, solo la mitad estaba debidamente inscrita, mientras que otros presentan morosidad o funcionan únicamente con avisos de operación sin registro municipal.

Durante el proceso también se identificaron irregularidades, como el subarriendo de locales en servidumbre pública por montos entre B/.300.00 y B/.600 mensuales, situación que será llevada ante el Ministerio Público una vez se recopile toda la información. Además, se detectaron casos donde varios comercios operaban bajo un solo aviso.

Las acciones se extienden incluso a áreas vinculadas al MIVIOT, mientras que desde el año pasado el MINSA ya había ordenado el cierre de cinco locales por incumplir normas sanitarias, incluyendo restaurantes y negocios sancionados con multas de hasta B/.5,000.

Según la alcaldía, todo el proceso se ejecuta con base en la Constitución, leyes vigentes, el Código Administrativo y decretos municipales.