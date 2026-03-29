Devoción y Tradición en el Domingo de Ramos de Veraguas

Con una nutrida asistencia de fieles católicos, las parroquias de Santiago y Atalaya, en la provincia de Veraguas, celebraron el Domingo de Ramos, dando inicio a las actividades religiosas de la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico.

En Santiago, cientos de creyentes se congregaron desde tempranas horas para participar en la tradicional bendición de ramos y la procesión que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

El párroco Luis Fernando Hernández explicó que esta celebración recuerda el momento en que Jesús fue recibido por sus seguidores con palmas y cantos.

“El Domingo de Ramos representa una tradición muy significativa para la Iglesia, donde los fieles atraviesan simbólicamente la ‘puerta de tierra’ portando ramos de flores o palmas, evocando la entrada de nuestro Salvador a Jerusalén”, señaló Hernández.

Por su parte, en el distrito de Atalaya, reconocido por su fervor religioso, también se vivió esta fecha con gran devoción.

El hermano Oriel Vega destacó que la dinámica en esta comunidad incluye la llegada de peregrinos que, desde días previos, caminan largas distancias como muestra de fe hacia la Basílica Menor Jesús Nazareno.

“En Atalaya se vive con mucha intensidad esta celebración. Muchas personas llegan caminando desde distintos puntos del país para orar y meditar, permaneciendo incluso hasta el Domingo de Resurrección”, expresó Vega.

Las autoridades eclesiásticas resaltaron que estas manifestaciones de fe se han mantenido a lo largo de los años, fortaleciendo la tradición religiosa en la región y atrayendo a un creciente número de visitantes durante la Semana Mayor.

Con estas actividades, la Iglesia Católica en Veraguas inicia formalmente una semana de reflexión, recogimiento y espiritualidad para miles de fieles.