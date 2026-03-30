Dolor internacional: Panamá lamenta accidente de helicóptero

El Gobierno de Panamá manifestó su pesar tras el accidente de helicóptero ocurrido el pasado 22 de marzo, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas ciudadanos de Qatar y Türkiye. El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que envió condolencias a ambos países.

En el comunicado oficial, Panamá expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, detallando que entre los fallecidos había cuatro ciudadanos qataríes y tres ciudadanos turcos. El mensaje resalta el acompañamiento en este momento de dolor, en un hecho que ha golpeado a ambas naciones.

El Gobierno panameño también indicó que el pueblo de Panamá se une al sentimiento de luto de Qatar y Türkiye, así como de la comunidad internacional, honrando la memoria de quienes fallecieron en este suceso.

Además, Panamá reiteró su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de conflictos, destacando la importancia de la unidad y la resiliencia ante situaciones como este trágico accidente aéreo.

El pronunciamiento cierra con un mensaje de consideración y acompañamiento a ambos gobiernos y sus pueblos, reafirmando los lazos de solidaridad en medio de la tragedia.