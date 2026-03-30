Nacional - 30/3/26 - 09:51 AM

Dolor internacional: Panamá lamenta accidente de helicóptero

El Gobierno panameño también indicó que el pueblo de Panamá se une al sentimiento de luto de Qatar y Türkiye,

 

Por: Redacción / Crítica -

El Gobierno de Panamá manifestó su pesar tras el accidente de helicóptero ocurrido el pasado 22 de marzo, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas ciudadanos de Qatar y Türkiye. El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que envió condolencias a ambos países.

En el comunicado oficial, Panamá expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, detallando que entre los fallecidos había cuatro ciudadanos qataríes y tres ciudadanos turcos. El mensaje resalta el acompañamiento en este momento de dolor, en un hecho que ha golpeado a ambas naciones.

El Gobierno panameño también indicó que el pueblo de Panamá se une al sentimiento de luto de Qatar y Türkiye, así como de la comunidad internacional, honrando la memoria de quienes fallecieron en este suceso.

Además, Panamá reiteró su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de conflictos, destacando la importancia de la unidad y la resiliencia ante situaciones como este trágico accidente aéreo.

El pronunciamiento cierra con un mensaje de consideración y acompañamiento a ambos gobiernos y sus pueblos, reafirmando los lazos de solidaridad en medio de la tragedia.

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