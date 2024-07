Eagle In Love gana Clásico de la República. Mulino estuvo presente

Esta tarde se celebró en el Hipódromo Presidente Remón, la edición 2024 del Clásico Presidente de la República en su versión número 95.

El mismo ha sido testigo de la participación de los mejores ejemplares y jockeys, tanto nacionales como internacionales, que compiten por la gloria y un sustancioso premio.

El Clásico otorgó premios por un total de 75 mil dólares, haciendo honor a su prestigio y relevancia en el ámbito hípico.

El sorteo de carriles realizado dejó a los competidores en las siguientes posiciones: 1. Paid Twice (USA), 2. Captain Mcghan (USA), 3. Chief Mesa (USA), 4. Lead Singer (USA), 5. Sol El Grande (USA), 6. Spectacular Winner (PAN), 7. Eagle In Love (USA), 8. Xtina (USA), 9. Panama Happy (USA), 10. Shine The Light (PAN), 11. El Rojo (PAN), 12. Lucky Boy (PAN), 13. Niño Bruce (PAN), 14. Tizzy Indy (USA), 15. Takao (USA), 16. Cheeky Boy (USA).

Luego de una intensa carrera Eagle In Love resultó el ganador, dejando a sus competidores bastante lejos.

El presidente de la República José Raúl Mulino entregó la copa de ganador a Eric Antonio Del Valle, propietario del ejemplar Eagle In Love, que bajo las riendas del jinete Omar Hernández se impuso en la versión 95 del Clásico Presidente de la República.

En sus declaraciones mostró su apoyo a la hípica en Panamá.