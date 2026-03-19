Nacional - 19/3/26 - 12:00 AM

EE. UU. restringe visas a panameños por vínculos con Partido Comunista Chino

El Gobierno estadounidense endurece medidas contra abogados, académicos y empresarios en Panamá que promueven la ideología del PCCh y atacan la relación bilateral.

 

Por: Redacción Crítica -

El Gobierno estadounidense continúa restringiendo el acceso de entrada a su país a quienes tengan vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y pongan en riesgo la soberanía, libertad de prensa y sustento de los panameños con sus opiniones.

El último listado incluye a abogados, académicos y empresarios que en sus apariciones públicas han criticado la relación entre Estados Unidos (EE. UU.) y Panamá, incitando el rechazo de la población hacia su nación sin fundamento alguno.

Figuras académicas bajo la lupa de EE. UU.

Uno de los implicados es Julio Yao Villalaz, portavoz no oficial del PCCh, que en varias ocasiones ha cuestionado la relación bilateral entre ambos Estados, presentando a China como una “fuerza civilizatoria con lecciones para la humanidad”.

El mensaje de Yao, según los estadounidenses, ataca la rendición de cuentas democrática mientras defiende a un régimen autoritario que suprime sistemáticamente los derechos humanos, el estado de derecho y la gobernanza transparente. Su comportamiento ha sido catalogado como una estrategia coordinada para amplificar y reforzar los mensajes del PCCh mediante sus escritos y su interacción con cuentas oficiales del partido.

La misma medida se le aplicó a la abogada y académica Anayansi Turner Yau por utilizar sus credenciales profesionales para dar legitimidad a sus operaciones de propaganda china. Señalan que las narrativas de Turner Yau buscan sembrar desconfianza en las instituciones democráticas y en las asociaciones legítimas de seguridad.

“Las actividades de Turner corrompen el discurso legal y académico, utilizando sus posiciones para promover propaganda extranjera que erosiona la gobernanza transparente y responsable en Panamá”.

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Empresarios vinculados a desinformación y procesos judiciales

Los empresarios Cen Xiyne Siem Wu (alias William) y Cen Xijao Siem Wu (alias Tony) también están relacionados con esta política de desprestigio contra EE. UU. mediante sus múltiples emprendimientos comerciales, de bienes raíces y gestión corporativa.

Ambos han sido condenados por declaraciones falsas en documentos corporativos notarizados, incluyendo la convocatoria de reuniones de accionistas sin el debido aviso y la afirmación de poderes que no poseían legalmente. William fue sentenciado a 75 meses de prisión, y Tony a 4 años en calidad de cómplice.

Los hermanos no solo han evitado repetidamente comparecer ante los tribunales, sino que también han eludido citaciones judiciales gracias a que sus abogados presentan excusas de incapacidad médica y otras maniobras legales para retrasar las audiencias.

Tony aparece en los registros de tribunales federales de EE. UU. como demandante en una acción civil relacionada con una disputa comercial que involucra a Venezuela. Los hermanos apoyan financieramente a organizaciones vinculadas al partido chino en Panamá, cuyo objetivo es atraer adeptos a su ideología discriminatoria contra EE. UU.

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