El 80% de los homicidios en Panamá están ligados al narcotráfico y pandillas

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó que la mayoría de los crímenes violentos registrados en el país son consecuencia directa de disputas entre pandillas y actividades del narcotráfico. No obstante, aseguró que, pese a un reciente repunte en las estadísticas, el balance acumulado del año aún muestra una reducción en comparación con el mismo periodo de 2023.

Narcotráfico y pandillismo: los principales detonantes

Ábrego indicó que cerca del 80% de los homicidios en Panamá guardan relación con conflictos entre bandas criminales y disputas territoriales asociadas al tráfico de drogas.

“La gran mayoría de los homicidios, alrededor del 80%, son producto de peleas entre pandillas, bandas y del narcotráfico que está detrás de muchos de estos hechos”, señaló el ministro.

El funcionario agregó que, en la mayoría de los casos investigados por las autoridades, las pesquisas revelan vínculos sólidos con estructuras criminales. Durante su participación en el programa Debate Abierto, subrayó que en gran parte de estos delitos surge la asociación con grupos de crimen organizado.

Balance de seguridad: Disminución en el primer trimestre

El titular de Seguridad explicó que durante enero y febrero el país mantuvo un comportamiento estable en materia de seguridad pública, con una reducción significativa frente a meses anteriores.

“Tuvimos enero y febrero bastante estables. La cifra de homicidios bajó notablemente; incluso en febrero hubo hasta 18 víctimas menos”, detalló. Sin embargo, reconoció que en marzo se ha registrado un aumento impulsado principalmente por hechos de sicariato. Aun así, insistió en que el balance del primer trimestre sigue siendo favorable, con aproximadamente 12 homicidios menos en el acumulado anual.

Cooperación internacional y ciberseguridad en el Canal

Ábrego también se refirió a la cooperación histórica entre Panamá y Estados Unidos en materia de defensa. Según explicó, la relación bilateral permite ejercicios conjuntos, apoyo logístico e intercambio de inteligencia estratégica.

Actualmente, un equipo especializado del Comando Sur trabaja junto a autoridades panameñas en fortalecer la ciberseguridad del Canal de Panamá.

“Bajo nuestra administración, hay un equipo de ciberseguridad del Comando Sur que colabora en la protección del software y del manejo informático del Canal”, explicó el ministro. Finalmente, recordó que esta colaboración tiene respaldo legal en el Tratado de Neutralidad, que contempla mecanismos de seguridad para la vía interoceánica.