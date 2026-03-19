El gol 900 de Lionel Messi no alcanza y el Inter Miami hace el ridículo

El Inter Miami cayó eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 ante el Nashville SC en el partido de vuelta disputado en Miami. Este resultado, condicionado por la regla del gol de visitante, dejó fuera al equipo de Florida tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida.

El histórico gol 900 de Messi no fue suficiente

Un tanto del argentino Cristian Espinoza, a falta de un cuarto de hora para el pitazo final, cambió radicalmente el guion de un partido que el Inter Miami pareció tener controlado durante los primeros sesenta minutos. El gol de Espinoza inutilizó el tanto inicial de Lionel Messi, una anotación histórica que supuso el gol número 900 en la carrera profesional del capitán albiceleste.

Un nuevo fracaso para el proyecto de Florida

Esta derrota representa la eliminación más temprana del Inter Miami en el torneo continental en su tercera participación consecutiva. El ambicioso proyecto deportivo liderado por Messi suma un nuevo fracaso futbolístico, tras haber caído previamente en los cuartos de final de la edición 2024 y en las semifinales del año pasado.