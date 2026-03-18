El que no guarda factura, no gana: viene lluvia de billete en Lotería fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a poner sobre la mesa su estrategia para que la gente no deje pasar la factura fiscal. Para mayo de 2026, la entidad ya tiene armado el calendario de sorteos donde se reparte buen dinero entre quienes cumplan con ese requisito.

La dinámica se va a mover por zonas del país. Primero arranca el 19 de mayo en Panamá. Dos días después, el 21, le toca a Panamá Oeste, Colón y Darién. La tercera ronda cae el 26 de mayo en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Y el último sorteo está fijado para el 28 de mayo, con Herrera, Los Santos y Coclé.

No cualquier comprobante entra. El MEF dejó claro que solo sirven las facturas fiscales generadas desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 2026. Lo demás queda por fuera sin discusión.

El mecanismo es sencillo, pero hay que hacerlo bien. Cada participante debe reunir cinco facturas fiscales y colocarlas dentro de un sobre blanco o manila. Afuera tienen que ir los datos personales completos: nombre, cédula, dirección, teléfono y correo. Si esa información no está clara, ese sobre se descarta.

También hay reglas para evitar irregularidades. No aceptan sobres de colores ni con adornos. Además, una misma persona no podrá salir premiada más de una vez en un mismo sorteo.

En cuanto al dinero, cada jornada repartirá 25 premios, sumando B/.110,000. El desglose incluye cinco premios de B/.10,000, diez de B/.5,000 y otros diez de B/.1,000. La apuesta del MEF es clara: premiar al que hace las cosas bien y pide su factura.