En la Feria de David enseñan a conductores cómo evitar multas en corredores

Miles de visitantes que llegan desde el interior del país a la capital ya no tendrán excusas para recibir una costosa multa en los corredores cuando viajen a la ciudad.

ENA Panamá y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) instalaron un stand en la Feria Internacional de David para orientar a los conductores sobre el uso correcto del sistema Panapass y los corredores de la ciudad.

Durante la feria, los usuarios podrán acercarse para consultar saldos, conocer puntos de pago, resolver trámites, recibir asesoría sobre sus cuentas y hasta desvincular vehículos asociados al sistema.

La idea, según las autoridades, es que quienes viajen del interior hacia la capital eviten multas, recargos y contratiempos cuando utilicen las autopistas de peaje.

El gerente de Cobros de ENA Panamá, Eric Zambrano, explicó que aunque los corredores están en la ciudad capital, la feria chiricana reúne a miles de personas de todas las provincias, lo que la convierte en el escenario perfecto para acercar el servicio a los usuarios del interior sin que tengan que viajar a Panamá para resolver dudas.

Además, muchos de los visitantes son transportistas y conductores de equipo pesado que viven en el interior pero trabajan constantemente en la capital, por lo que el uso del Panapass es casi obligatorio para evitar tranques y agilizar sus rutas.

Otro punto clave que están explicando en el stand es la importancia de desvincular el Panapass cuando se vende un vehículo, ya que si no se hace, los peajes seguirán cargándose al antiguo dueño.

“Siempre recomendamos verificar el estado del Panapass asociado al vehículo antes de usarlo. Si el carro tiene un sticker instalado, hay que revisar que la cuenta esté desvinculada del propietario anterior o hacer un nuevo registro”, advirtió Zambrano.

Para quienes todavía no tienen el sistema, también se anunció que la instalación del sticker Panapass tendrá un costo de 10 dólares y se realizará en las oficinas de la ATTT en Federal Mall, los lunes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. mientras dure la feria.

Así que si piensa viajar a la capital y usar los corredores, mejor pase primero por el stand de ENA Panamá y la ATTT, porque de lo contrario el peaje podría salirle más caro de lo esperado.