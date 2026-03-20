UP entrega su primer diploma digital y arranca nueva etapa

La Universidad de Panamá marcó un punto de quiebre desde anoche en su proceso de modernización, al entregar su primer diploma digital a la licenciada en Farmacia Ivonne Victoria Ching Visueti, documento que fue firmado electrónicamente por el rector Eduardo Flores Castro.

Con este paso, la casa de estudios abre una nueva etapa en la emisión de títulos académicos.

El rector explicó que este sistema reduce el uso de papel y elimina varios pasos del proceso tradicional, que incluía calígrafos, firmas en distintas oficinas y traslados internos. Ahora, todo se simplifica mediante herramientas digitales que permiten completar el trámite de forma más rápida y directa dentro de la institución.

Además, se informó que actualmente hay 508 diplomas digitales en lista para firma electrónica, lo que refleja el impacto inmediato de esta implementación. Este avance se da luego de que el Consejo Académico aprobara la emisión oficial de títulos en formato digital mediante la Resolución N.° 7-26-SGP, otorgándoles la misma validez legal que los documentos físicos.

El secretario general, Richard Parker, indicó que la medida busca fortalecer la seguridad documental, garantizar autenticidad y permitir verificación en línea, además de prevenir falsificaciones. También facilitará a los egresados el acceso a sus documentos desde cualquier lugar.

Por su parte, el director de Tecnología, Saulo Aizprúa, detalló que el sistema funciona a través del SIREDE, plataforma que incluye firma electrónica y un repositorio digital donde se almacenan los diplomas, disponibles para consulta en distintas plataformas.